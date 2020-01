Alors que Cavani pousse fort pour quitter le PSG, Leonardo s’active pour trouver son successeur. Et il a une idée en tête…

En déclarant publiquement qu’Edinson Cavani voulait quitter le PSG, Leonardo a ouvert la porte à un départ du Matador. En toile de fonds, il y a des négociations avec l’Atletico de Diego Simeone, qui insiste pour récupérer Cavani dès cet hiver.

Piatek en priorité !

Et pour succéder à Cavani, Leonardo a un plan. Il s’agit de Krzysztof Piątek, l’attaquant du Milan AC. Recruté par Leonardo, il pourrait venir compenser le départ de Cavani cet hiver. Et d’après Tuttosport, Paris pourrait rapidement se positionner auprès du Milan AC. Le club milanais qui a fait venir Ibrahimovic cet hiver et qui réduit donc les perspectives de temps de jeu de Piatek…