Courtisé par l’OL, Jonathan David a vu les écuries du Big Five se pencher sur son cas. Lyon ne pourra rien faire.

Sous les couleurs de La Gantoise, il a fait exploser les compteurs. A seulement 20 ans, Jonathan David se fait un nom en Europe et semble promis à un transfert cet été. Depuis plusieurs mois, l’OL surveille attentivement le dossier, notamment pour remplacer Moussa Dembele.

L’Angleterre le veut

Mais l’OL ne fera pas le poids contre les clubs anglais, qui se positionnent de plus en plus. Des écuries du Big Five, plus mieux armées que Lyon, pour pouvoir convaincre la Gantoise. Un montant supérieur à 25 millions d’euros est espéré. Et même si la pépite canadienne, auteur de 18 buts cette saison, aurait aimé jouer en Allemagne, Arsenal et Manchester United pourraient le faire changer d’avis…