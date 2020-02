Sur le gril depuis plusieurs mois, l’avenir de Thiago Silva semble désormais tranché pour le PSG. Le Brésilien ne sera pas prolongé.

Comme Cavani, Kurzawa ou Meunier, le PSG mène une réflexion autour de Thiago Silva depuis plusieurs mois. Le contrat du Brésilien s’achève en fin de saison et Leonardo doit trancher. Et il semble que les dirigeants parisiens aient pris une décision.

Terminé pour Thiago Silva

Le PSG ne proposera pas de nouveau contrat à Thiago Silva. A l’instar de la stratégie parisienne avec Daniel Alvès la saison dernière, les dirigeants ne communiquent pas officiellement leur décision. Mais Leonardo a tranché, Thiago Silva ne fera plus partie de l’effectif à l’issue de la saison. Le PSG cherche activement son successeur et il ne fait plus l’ombre d’un doute qu’O Monstro va partir.