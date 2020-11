L’avenir de Neymar pourrait-être lié à celui de son grand pote, Kylian Mbappé. Le PSG marche sur des œufs.

En associant Kylian Mbappé à Neymar, le PSG a frappé un grand coup sur la planète foot. Depuis 2017, deux des plus grands talents du moment composent l’attaque parisienne et déchaînent les passions. L’alliance parfaite, aussi sportive que marketing. Mais ce que Paris n’avait peut-être pas prévu, c’est la véritable amitié entre Neymar et Mbappé.

De plus en plus inséparables

Complices sur le terrain, les deux hommes sont en effet de plus en plus proches dans leur vie privée. Des amis qui pourraient choisir de lier leur destin sportif. Et à l’heure où le PSG tente de prolonger ses deux trésors, difficile de ne pas voir la difficulté de l’équation… Pour prolonger Neymar, il faut aussi avoir le feu vert de Mbappé. Et inversement. Un nœud de problèmes que Leonardo va vite devoir démêler.