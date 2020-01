Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin, Thiago Silva n’a toujours pas reçu d’offre pour prolonger. Et pour cause.

A 35 ans, Thiago Silva affiche un niveau de performance toujours très haut. O Monstro ne faiblit et son brassard de capitaine est mérité vu ses prestations avec le PSG. Pour autant, sa situation contractuelle n’est toujours pas réglée alors que son contrat prend fin dans quelques mois…

Le garder sous pression

Si Leonardo n’a toujours pas tranché sur l’avenir de Thiago Silva, c’est tout simplement pour le garder sous pression. Le Brésilien sait que c’est par ses performances, et celles du PSG, qu’il pourra envisager de rester. Mais en toile de fond, il semble que les Qataris ne veulent plus de lui. Il coûte cher et il est vieux. Tourner la page parait le plus légitime mais Paris ne peut pas lui dire maintenant. Il sera bien temps de le faire à la fin de la saison et de l’aventure européenne…