Leonardo pourrait d’abord boucler la signature de Neymar avant de se concentrer pleinement sur celle de Kylian Mbappé.

La charge de Leonardo n’est pas simple. Le Brésilien doit boucler les prolongations de contrat de Neymar et de Mbappé, dont les baux se terminent actuellement en juin 2022. Par sécurité, Doha souhaite verrouiller l’avenir de ses deux pépites. Et Leonardo dispose d’un plan précis.

Neymar en priorité, Mbappé compliqué

Leonardo pourrait en effet prioriser le dossier Neymar, plus « simple » à finaliser que celui de Mbappé. La star brésilienne est en effet très heureuse à Paris et le club pourrait profiter de cette bonne période pour le faire signer. Pour Mbappé, c’est plus complexe. Le Français refuse de discuter et souhaite attendre la fin de la saison. Son cas viendra dans un second temps.