Zidane doit faire le ménage dans son effectif s’il veut faire un gros recrutement. Mais cela se présente mal.

Zidane veut faire un recrutement de premier plan cet été, mais pour cela il va devoir pousser plusieurs joueurs vers la sortie et faire sensiblement baisser la masse salariale du club. Et cela se présente plutôt mal. Gareth Bale ne veut pas partir et un autre joueur pourrait l’imiter.

Il ne veut pas bouger

Il s’agit de Luka Modric qui a encore un an de contrat. Le finaliste de la dernière Coupe du monde assure qu’il veut aller au bout de son contrat en 2021 et il ne serait même pas contre une prolongation de son bail. Ce n’est pourtant pas le plan prévu pour ce joueur de 34 ans.