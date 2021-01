A peine arrivé au PSG, Mauricio Pochettino a déjà des challenges à relever. Au point d’être déjà mis sous pression par Doha ?

Pas le temps de profiter des joies de son retour à Paris, Mauricio Pochettino est déjà en plein travail. L’Argentin doit prendre en main son groupe et le préparer pour la première grande échéance de 2021 : le FC Barcelone. Un huitième de finale périlleux pour Paris, dernier finaliste de la Ligue des Champions.

Si Paris se fait sortir…

En cas d’élimination, Mauricio Pochettino peut-il être en danger ? Clairement, non. L’Argentin a signé pour installer un projet et les Qataris ne prendront jamais la décision de se séparer de lui, maintenant ou cet été. Comme Tuchel, il dispose d’une saison minimum pour faire ses preuves. Si pression il y a, c’est sur la gestion des stars comme Neymar et Mbappé. Deux joueurs en pleine discussion pour prolonger. Pochettino doit se les mettre en poche et devenir un atout pour Paris afin de les convaincre de rester. La priorité du PSG est ici, pas sur la saison en cours.