Après avoir été plusieurs fois sur la sellette ces derniers mois, Zinedine Zidane pourrait de nouveau être en danger cet été.

Zinedine Zidane est revenu au Real Madrid avec les pleins pouvoirs. Et si les succès se font attendre, malgré un titre de champion d’Espagne la saison passée, la relation avec son président ne s’améliore pas. Le mercato est un sujet de tension permanent.

S’il ne gagne rien

Fragilisé en début de saison et à l’automne dernier, Zinedine Zidane n’a plus autant de crédit que par le passé. Et s’il ne gagne aucun titre majeur d’ici la fin de la saison, son avenir pourrait très vite s’assombrir. D’autant plus que Florentino Pérez commence à s’agacer de plus en plus en interne. Ses choix et ceux de Zidane s’opposent très souvent. En juin prochain, Zidane n’aura plus qu’un an de contrat. Un licenciement à 10 millions d’euros, environ.