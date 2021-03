Mauricio Pochettino a clairement l’intention de faire ses courses en Premier League et notamment du côté de Tottenham.

L’objectif de Pochettino est clair : il veut des joueurs de confiance. Des profils dont il connait les moindres recoins et qui pourraient apporter un plus à son PSG. Pour cela, l’Argentin songe à faire ses emplettes du côté de son ancien club de Tottenham.

De Kane à Dele Alli

En attaque, si Paris perd Mbappé, Pochettino veut le roi d’Angleterre : Harry Kane. Au milieu du terrain, avec le départ certain de Draxler et les ventes possibles de Gueye et Danilo Pereira, Paris met le cap sur Dele Alli. Et dans les buts, Hugo Lloris serait une piste chaude… Reste à savoir si José Mourinho acceptera de lâcher ses talents à Paris. Pas sûr du tout…