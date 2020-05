Leo Messi, qui discute avec le Barça pour prolonger son contrat, n’a jamais été dans une situation aussi fragile en Catalogne. Explication.

Le Barça n’a pas les moyens pour financer la campagne de recrutement réclamée par Leo Messi. L’Argentin souhaiterait un renfort par ligne, et notamment un nouvel attaquant. Si Lautaro Martinez est sa cible n°1 et que le Barça cravache pour l’avoir, il ne se passera rien d’autre côté recrutement. Et concernant la prolongation de contrat de la Pulga, ses dirigeants vont devoir racler les fonds de tiroir pour sortir le grand jeu…

L’incertitude du projet catalan

Dans un climat barcelonais en proie au doute, et avec la crise mondiale, la situation de Leo Messi n’a jamais été aussi incertaine. Et même si l’Argentin souhaite rester, il n’a jamais été aussi prenable qu’aujourd’hui. Le PSG, qui rêve de lui depuis près de 10 ans, a clairement une chance à jouer. Après plusieurs approches infructueuses, les Qataris peuvent lui offrir ce qu’aucun club ne peut lui donner. Et comme pour Neymar, le Barça ne pourra rien faire si Messi décide de partir…