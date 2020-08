Après avoir si longtemps couru après Cristiano Ronaldo, le PSG n’a jamais semblé aussi proche de pouvoir le recruter.

Cristiano Ronaldo a souvent été envoyé au PSG par la presse spécialisée depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale. Mais c’est bel et bien cet été que la star portugaise semble plus proche que jamais du club français. A 35 ans, CR7 s’interroge comme jamais. Il doute de plus en plus de la Juventus et serait très intéressé à l’idée de rejoindre Neymar et Mbappé du côté de Paris.

CR7 est intéressé !

Et si CR7 n’a jamais semblé aussi proche du PSG c’est que cette fois, c’est son entourage qui a approché le PSG. Pas l’inverse. Mieux, la Juve aurait fait savoir aux dirigeants du PSG que le joueur n’était pas intransférable. C’est certainement la première fois que Paris se retrouve dans une position aussi favorable pour un joueur que le club a si longtemps rêvé de recruter…