Morgan Sanson vient de changer d’agent et espère pouvoir décrocher le gros lot cet été.

Depuis deux ans, Morgan Sanson est l’un des joueurs les plus bankables de l’OM et surtout celui qui semble le plus apte à quitter le club. Et ses performances des derniers mois confortent encore plus la tendance. Mais pour optimiser ses chances de départ, le milieu de terrain a sorti le grand jeu.

La carte Zahavi

Selon l’Equipe, Morgan Sanson a rejoint l’écurie de Pini Zahavi. L’homme qui gère Neymar est un vrai crack sur le marché des transferts. Clairement, Morgan Sanson ne l’a pas choisi au hasard : il veut du lourd cet été. Et avec le réseau de Pini Zahavi, il peut clairement rêver d’une grosse écurie pour la suite de sa carrière.