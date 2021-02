Mauricio Pochettino et Leonardo préparent déjà la stratégie de recrutement du prochain été. Et Paris veut du lourd.

Tous les regards sont tournés vers Leo Messi. Sur le départ, l’Argentin est dans le viseur du PSG, dont il est la grande priorité. Mauricio Pochettino est un atout pour Paris, tout comme Neymar et l’immense salaire que Doha peut lui proposer. Leonardo met tout en œuvre pour y parvenir. Mais Messi n’est pas l’unique poisson chassé par Paris.

Paris veut vraiment Dele Alli

De nombreux départs sont à prévoir au milieu du terrain. En plus de Draxler, le PSG espère voir partir Gueye, Sarabia ou même Danilo. A la place, Mauricio Pochettino persiste et signe pour un joueur : Dele Alli. C’est son autre priorité et l’Argentin ne lâche pas. Messi et Dele Alli, les proies de Paris ont fière allure !