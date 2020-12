Priorité du recrutement à venir, Jermaine Dele Alli pourrait très vite devenir la première recrue du PSG version Mauricio Pochettino.

L’officialisation de la venue de Mauricio Pochettino est imminente. Après avoir trouvé un accord global avec Thomas Tuchel pour son départ (une indemnité comprise entre 6 et 7 millions d’euros pour l’Allemand, à qui il ne restait plus que 6 mois de contrat), Paris devrait passer la seconde et entériner la nomination de Pochettino sur le banc. Et très vite, le mercato d’hiver suivra.

Dele Alli, un boulevard !

Avant même d’avoir mis les pieds à Paris, Mauricio Pochettino aurait déjà fait connaître ses demandes pour le mercato d’hiver. Il veut un joueur, un seul : Jermaine Dele Alli. Placardisé à Tottenham par José Mourinho, l’Anglais est sur le départ. Les Spurs veulent le voir partir dès janvier. Clairement, Paris n’a plus qu’à se baisser pour le récupérer. A un pas de Paris, Dele Alli pourrait rejoindre Mbappé, Neymar et la bande parisienne d’ici le 31 janvier.