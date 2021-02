Le retour de Zidane au Real Madrid ne connaît pas le même succès qu’à ses débuts. Et le Français commence à imaginer un autre avenir.

La greffe ne reprend pas au Real Madrid. Zidane le sent et il commence sérieusement à réfléchir à son avenir. Sans titre majeur cette saison, le Français sait qu’il ne pourra pas rester. Et c’est pour cette raison qu’il commence à regarder ailleurs.

La Juventus, sa priorité

Pour Zidane, il n’y a qu’une option après le Real Madrid. Son autre club de cœur s’appelle Juventus de Turin. Et si Andrea Pirlo est en poste, avec des résultats, Zizou sait que les dirigeants turinois rêvent de le voir revenir. Si ce n’est pas pour tout de suite, Zidane attendra. Mais ce qui est sûr, c’est que son avenir à Madrid est plus que restreint.