A l’aube d’un été 2021 dans lequel il pourrait quitter le PSG, Kylian Mbappé va devoir choisir son futur club. Pas simple.

Kylian Mbappé arrive à un carrefour de sa carrière. La pépite du football français semble vouloir quitter le PSG pour tenter sa première aventure à l’étranger. Champion du monde, et peut-être d’Europe dans six mois, l’attaquant parisien aspire à relever le défi d’un mastodonte européen.

L’Angleterre ou l’Espagne ?

Si le PSG aura du mal à le lâcher, Doha n’aura malheureusement pas vraiment le choix. A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est en position de force. Et Paris ne prendra pas le risque de le perdre pour zéro. Pour Mbappé, la question est de savoir s’il ira conquérir l’Angleterre, où Liverpool et Manchester United rêvent de lui. Ou s’il choisira l’Espagne et l’un de ses deux temples, blaugrana ou merengue.