Paris semble avoir suffisamment attendu et réclame que Kylian Mbappé se positionne pour son avenir.

Cette fois, Paris veut savoir. Après avoir attendu plus d’un an, le PSG attend une réponse claire et définitive de son attaquant. Soit il prolonge, soit il s’en va cet été. Pour cela, Leonado exige un retour du champion du monde. Et vite.

Ultimatum confirmé

Après Marca, c’est au tour de RMC Sport de confirmer que le PSG a mis un coup de pression à Kylian Mbappé. Un ultimatum pour qu’il puisse rendre son verdict dès que possible. Paris souhaite avoir une réponse pour commencer à préparer la suite. S’il décide de partir, Leonardo lancera les grandes manœuvres pour sa succession. S’il reste, le PSG continuera de rêver avec Neymar et Mbappé.