Détesté par les supporters de l’OM, Jacques-Henri Eyraud s’est fait sortir du projet marseillais en toute beauté. Et même Frank McCourt ne l’a pas ménagé.

Sauvé de son poste de président il y a un an, Jacques-Henri Eyraud n’a pas résisté à la foudre des supporters cette fois. Ennemi public numéro des fans de l’OM, JHE a explosé en plein vol. Remplacé par Pablo Longoria, il laissera l’image du plus « mauvais président » de l’histoire du club.

McCourt l’enfonce

De passage à Marseille pour tourner la page Eyraud, Frank McCourt n’a même pas pris la peine de ménager son ancien président. Aux groupes de supporters, l’Américain a assuré que JHE ne faisait plus partie du projet : « La phrase choc, c’est Eyraud is out. C’était clair et net, accompagné d’un geste de la main de la droite vers la gauche. Il n’y a pas eu besoin de traducteur. On a tous compris ». Un geste de la main pour une humiliation suprême. Une fin de règne aussi brusque que violente.