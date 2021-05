Si tout le PSG espère pouvoir convaincre Mbappé de rester, Neymar aussi tente de jouer un rôle. Mais c’est compliqué.

La relation Neymar/Mbappé est un vrai plus pour le PSG. Sportivement, commercialement : le duo fonctionne et Paris s’en frotte les mains. Et après avoir prolongé Neymar, les Qataris espèrent pouvoir compter sur leur forte amitié pour enchaîner avec la signature de Mbappé.

Mbappé prêt à tourner le dos à Neymar ?

Mais dans le dossier Mbappé, même Neymar ne pourrait rien pouvoir faire. Déterminé à partir, le Français pourrait faire le choix de ne plus jouer avec son pote pour tenter de grandir en solo, ailleurs. Sa réflexion se poursuit, et Neymar ne lâche pas, mais Paris est en difficulté. Même avec le Brésilien pour défendre ses intérêts.