Soucieux de voir le PSG encore plus compétitif, Mbappé et Neymar souhaitent de nouvelles recrues. Avec l’arrivée de Pochettino, l’une d’elle pourrait déjà débarquer.

En pleine discussions pour prolonger leur contrat, les deux stars du PSG réclament la même chose. Aussi bien Neymar que Mbappé, il est question d’un salaire revu à la hausse et d’un recrutement XXL. Les deux ténors parisiens veulent voir Paris encore plus compétitifs et mieux armés, alors Doha passe à l’attaque.

Dele Alli pour commencer

Sans attendre l’été 2021, le PSG pourrait déjà passer à l’action en janvier. Après l’arrivée de Pochettino, Paris pourrait jeter son dévolu sur Jermaine Dele Alli. Pochettino le connaît par cœur pour l’avoir lancé à Tottenham. La star anglaise, sur le départ, pourrait facilement quitter les Spurs et se relancer à Paris. Une première recrue pour rassurer Mbappé et Neymar et leur donner encore plus envie de se réengager.