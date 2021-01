Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Kylian Mbappé pourrait se laisser convaincre de prolonger au PSG.

S’il a longtemps repoussé les avances du PSG qui souhaitait parler d’une prolongation de contrat, Kylian Mbappé a fini par se mettre à table. Avec son papa, ils ont accepté d’échanger et d’entamer les premières négociations.

Pochettino, le changement qu’il fallait

Si le PSG sait qu’il faudra passer par la case « augmentation de salaire », les dirigeants parisiens ont aussi compris que Kylian Mbappé attendait du lourd pour les années à venir. Un recrutement ambitieux et un nouveau coach. C’est chose faite avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Un technicien qui pourrait convaincre Mbappé de rester et resigner. Si le Covid a fait cheminer le Français vers la poursuivre de sa carrière à Paris, Pochettino pourrait encore plus lui donner envie de rester.