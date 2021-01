Le PSG serait en quête d’un nouveau gardien de but pour l’été prochain. Une erreur à ne pas commettre…

Depuis que les Qataris sont aux commandes du PSG, le poste de gardien de but est une problématique. Si Salvatore Sirigu a répondu aux attentes pendant quelques mois, Paris a toujours cherché son leader pour être décisif dans les grands rendez-vous. Précisément ce que le PSG a trouvé avec Keylor Navas.

Un nouveau gardien, pour quoi faire ?

Même si Keylor Navas donne entière satisfaction, le PSG et Leonardo songeraient à sa succession. Un nouveau gardien de but serait ciblé pour la saison à venir. Objectif : concurrencer plus durement Keylor Navas et préparer sa succession. Clairement, c’est une erreur. Le poste de gardien de but est parfait comme ça, avec Keylor Navas en n°1 et Sergio Rico en doublure. A quoi bon perturber un poste qui fonctionne parfaitement ?