Pour conserver Florian Thauvin, l’OM pourrait sortir le chéquier et lui offrir un salaire XXL.

L’OM n’a plus le choix dans le dossier Thauvin. Le temps passe et le 1er janvier 2021 arrive à grand pas, date à laquelle le champion du monde aura tout loisir de se mettre d’accord avec le club de son choix, sans que l’OM ne puisse rien faire. Une situation qui pousse les dirigeants à envisager une grosse proposition.

Récompenser Thauvin

Meilleur Marseillais depuis trois saisons, Florian Thauvin mérite clairement un gros effort financier de la part de ses dirigeants. Avec un salaire actuellement de 410 000 euros par mois, le gaucher du Vélodrome fait partie des plus hauts revenus du vestiaire. Et il pourrait devenir le joueur le mieux payé du groupe s’il vient à prolonger son contrat. Actuellement, c’est Kevin Strootman (500 000 euros par mois) qui est n°1. Plus pour très longtemps…