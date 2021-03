Cité parmi les cibles de Pochettino, Lloris ne sera pas l’une des recrues du PSG cet été.

Avec Keylor Navas dans les buts, le PSG est armé. Rempart d’expérience, le gardien de but costaricien fait un bien fou à Paris, notamment dans les grands rendez-vous. Mais avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, chaque joueur est remis en cause. Même Navas ?

Pas de dossier Lloris

Attentif au recrutement, Mauricio Pochettino lorgne sur plusieurs anciens joueurs à lui, de Tottenham. Dele Alli et Kane, notamment, lui ferait vraiment envie. Hugo Lloris aussi ? C’est le Daily Mail qui évoque cette piste. Selon nos sources, elle est fausse. Si Pochettino apprécie Lloris, il n’a pas vocation à changer de gardien. De plus, le dossier Lloris est complexe. Le Français se sent bien en Angleterre et n’a pas l’intention de bouger. A 34 ans, il n’incarne pas du tout l’avenir et si Paris doit recruter, c’est pour les années qui viennent, pas pour installer un joueur en fin de carrière.