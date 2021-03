Le PSG s’intéresse de près à Hugo Lloris le portier champion du monde français.

Malgré ses bonnes prestations depuis son arrivée au PSG, Keylor Navas pourrait être remplacé en fin de saison. Leonardo souhaite en effet recruter un nouveau gardien lors du prochain mercato. Plusieurs noms circulent. A commencer par celui d’Hugo Lloris. Et clairement, l’international français semble se rapprocher de plus en plus du club de la capitale française.

Retrouvailles avec Pochettino ?

En effet alors que José Mourinho voudrait rajeunir son effectif, Lloris serait poussé vers la sortie par Tottenham. Après plusieurs années en Angleterre, le portier champion du monde français ne serait pas contre l’idée de revenir en France. Paris a un projet sportif ambitieux et les moyens financiers de convaincre l’ancien gardien de l’OL. Par ailleurs, la présence de Mauricio Pochettino, ancien coach de Lloris chez les Spurs, serait un solide argument pour Leonardo. Affaire à suivre…