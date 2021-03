Après avoir quitté l’OM, André Villas-Boas va-t-il rebondir ou mettre un terme à sa carrière ?

Après avoir parfaitement géré l’OM pendant un an et demi, André Villas-Boas a fini par claquer la porte. Lassé par la gestion sportive du club et du double-jeu qui commençait à s’installer depuis l’arrivée de Pablo Longoria, le Portugais a préféré partir.

Sa dernière expérience ?

Interrogé récemment sur son avenir, André Villas-Boas a plusieurs fois affirmé que l’OM pourrait être sa dernière aventure dans la peau d’un entraîneur. C’est effectivement une possibilité. Selon nos sources, le Portugais lorgne désormais sur un poste de président. Son rêve de revenir au FC Porto est toujours là. Mais il pourrait également être tenté par le championnat brésilien.