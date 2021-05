Si Kamara aimerait beaucoup poursuivre son aventure marseillaise, le club va avoir besoin de rentrées d’argent. Et son transfert tomberait à pic.

Né à Marseille, formé à l’OM et aujourd’hui élément essentiel de l’équipe phocéenne, Boubacar Kamara incarne totalement le club de Frank McCourt. Mais l’homme d’affaire a des attentes pour l’été qui arrive, avec un besoin de rentrées financières pour équilibrer les comptes et faire face à la crise du Covid. Le transfert de Kamara pourrait ainsi être une solution.

La mort dans l’âme…

Même si Kamara est un joueur clé du projet, son transfert a tout pour solutionner les problèmes financiers de l’OM. Une opération à 50 millions d’euros réglerait tous les soucis phocéens. La mort dans l’âme, l’OM va devoir se résoudre à le laisser partir et capitaliser sur son talent pour récupérer le plus possible. De l’argent pour financer la première campagne de recrutement de Jorge Sampaoli.