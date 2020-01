Face à son refus de discuter prolongation de contrat, le PSG pourrait être contraint de laisser filer Kylian Mbappé…

Voilà un an maintenant que Paris essaye d’ouvrir des discussions pour prolonger Kylian Mbappé. S’il n’y avait pas urgence jusqu’à présent, la situation devient complexe pour les dirigeants parisiens. Le contrat du Français court jusqu’en 2022 et l’été prochain, la question de son départ se posera très clairement.

Mbappé en position de force

Si Mbappé refuse de parler d’un nouveau contrat, c’est clairement que son intention est de partir. Et pour Paris, impossible de retenir un talent de cette envergure. D’autant plus que sa valeur va diminuer avec le temps. En juin prochain, il ne restera plus que deux ans de contrat à Mbappé. Le moment idéal pour le vendre au meilleur prix et faire le transfert du siècle…