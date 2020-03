Le PSG pourrait bien être contraint de faire un très gros transfert en attaque pour compenser les possibles départs de Cavani et Icardi.

Cela pourrait bouger en attaque lors du prochain marché des transferts à Paris. Cavani va bien sûr boucler ses valises à la fin de son contrat, mais le club pourrait également perdre Mauro Icardi qui n’est que prêté par l’Inter Milan. Paris a pourtant une option d’achat de 70 millions.

Il faudra un attaquant

Et un contrat a bien été proposé au joueur avec un salaire de 10 millions d’euros par an. Mais Icardi a la possibilité de refuser de rester et de retourner à l’Inter. La presse italienne affirme que c’est le choix qu’il s’apprête à faire. Le PSG pourrait donc être contraint de boucler un très gros transfert en attaque pour le remplacer.