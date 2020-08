Un courant de critiques commence à naître ces dernières heures autour des sommes dépensées par les Qataris pour atteindre cette finale de Ligue des Champions. Mais en regardant de plus près, la réalité est bien différente ce que l’on croit.

A la une de la presse espagnole et anglaise, on trouve une propagande anti-PSG savoureuse. Des médias qui dénoncent les sommes folles dépensées par les Qataris depuis 2011 et leur arrivée à Paris. Des investissements qui auraient permis au club d’atteindre, pour la première fois de son histoire, la finale de la Ligue des Champions. Grâce à l’argent des transferts, vraiment ?

6 clubs ont plus dépensé que le PSG !

Les sommes dépensées sur le mercato par les clubs depuis 2016…pour les barcelonais euh les marseillais qui parlent. Tous vos clubs de cœurs sont devant nous quasiment. pic.twitter.com/ifl5JJ0gHc — 👊🏻 (@PsgAlger) August 18, 2020

Si les transferts de Neymar et Kylian Mbappé ont fait trembler la terre à l’été 2017, il est important de regarder les chiffres de plus près. Car depuis 2016, le PSG a dépensé 595 millions d’euros. Dont 400 millions d’euros pour Neymar et Mbappé. C’est beaucoup. Mais c’est bien moins que l’Atletico (641 millions d’euros), l’Inter Milan (651 millions d’euros), Manchester United (760 millions d’euros), Manchester City (858 millions d’euros) ou encore la Juventus Turin (929 millions d’euros). Et c’est surtout très, très, très loin du milliard d’euros (1,02 milliard, précisément) claqué par le Barça depuis 2016 !