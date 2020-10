Malgré sa volonté de voir Mbappé prolonger son contrat, le PSG doit se rendre à l’évidence : le Français va partir à l’issue de la saison.

Tous les supporters du PSG, mais également les amoureux de la Ligue 1, espèrent que Kylian Mbappé ne dispute pas sa dernière saison en France. Pourtant, la réalité est là et les chances de le voir partir sont très, très grandes.

Mbappé est déterminé

Depuis plus d’un an, le PSG tente d’ouvrir des discussions avec Kylian Mbappé et sa famille pour évoquer une prolongation de contrat. A chaque fois, son clan a fermé la porte. Ses intentions sont claires, sa stratégie aussi. Si Mbappé repousse les avances parisiennes, c’est parce qu’il a l’intention de partir. Et en juin prochain, ce sera idéal. Il n’aura plus qu’un an de contrat, Paris ne prendra jamais le risque de le garder en sachant qu’il pourra partir libre dans un an. Les jeux sont faits ? Oui. Reste à savoir où ira le joyau du football français…