Si l’OL finalement pu retenir plusieurs talents cet été, il n’est pas impossible de voir plusieurs d’entre eux partir en cours de saison.

L’OL a connu une intersaison agitée, dans le sens des départs comme celui des arrivées. Et pour Houssem Aouar comme Memphis Depay, il s’en est fallu de peu pour que les deux leaders lyonnais fassent leurs valises. Mais l’hiver arrive vite et les Gones pourraient à nouveau connaître du mouvement.

Depay, ce n’est pas terminé…

En janvier, Memphis Depay n’aura plus que 6 mois de contrat avec l’OL. Et si Jean-Michel Aulas a fait le nécessaire pour lui proposer une belle offre, le Néerlandais n’a pas encore dit oui. Et s’il existe une porte de sortie cet hiver, il n’est pas impossible que Depay la saisisse. Même chose pour Jean Lucas, le milieu de terrain brésilien recruté par Juninho. Après avoir refusé de se faire prêter cet été, il pourrait finalement revoir sa position dans quelques semaines. Plusieurs clubs de Ligue 1sont sur lui.