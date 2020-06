On le dit sur le départ, prêt à rejoindre Newcastle, Tottenham ou encore Monaco. Mais malgré toutes ces rumeurs, Luis Campos pourrait finalement rester au LOSC.

C’est un tremblement de terre qui secoue le LOSC depuis plusieurs jours. Luis Campos, le dénicheur de talents et l’artisan du projet lillois, souhaiterait claquer la porte. Le Portugais serait en désaccord avec le président, Gérard Lopez.

Fausse frayeur ?

Foot Mercato et Canal Plus Sport ont tour à tour affirmé que Luis Campos allait rejoindre Monaco puis Tottenham. En Angleterre, on le dit proche de Newcastle. Mais la vérité semble toute autre. Actuellement au Portugal, où il a vécu le confinement, Luis Campos n’envisagerait pas de quitter le LOSC. Une fausse frayeur qui devrait vite rentrer dans l’ordre.