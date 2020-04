Le directeur sportif du PSG est prêt à vendre plusieurs joueurs cet été.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien vivre une véritable révolution lors de la prochaine intersaison. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, qui a fait son retour au PSG l’été dernier prépare en effet un véritable coup de balai en coulisse.

Plusieurs départs !

Alors que Thomas Tuchel devrait être remercié, des départs semblent déjà actés en ce qui concerne les joueurs. Meunier, Kurzawa, Choupo-Moting, Icardi, mais surtout Cavani et Thiago Silva devrait quitter le club. Quant à Di Maria et Draxler, Leonardo envisage aussi de les vendre. Enfin, aucune option de serait écartée pour Marco Verratti et Neymar ! Le directeur sportif brésilien veut démarrer un nouveau cycle et est déterminé.