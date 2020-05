Même si la saison n’est pas encore terminée, le PSG devrait se tourner vers un mercato rapide et efficace cet été.

Leonardo profite de cette période de confinement pour avancer ses pions dans la perspective du prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG a en effet multiplié les pistes ces dernières semaines afin d’explorer de nombreux profils. Objectif : avec le plus d’options à portée de main lorsque le mercato ouvrira ses portes.

Paris pressé

Et cet été, on devrait assister à un mercato précoce et efficace du PSG. Leonardo a fait le nécessaire pour se préparer et ne devrait pas tarder à dégainer. D’après RMC, le Brésilien aurait même d’ores et déjà calé l’arrivée d’un milieu de terrain ! Preuve en est que Paris veut aller vite et avoir son groupe de la saison prochaine dès la reprise.