Amis en dehors des terrains, Florian Thauvin et Kylian Mbappé sont dans la même situation concernant leur avenir.

La rivalité de leur club respectif n’a pas d’effet sur leur amitié. Champions du monde avec l’équipe de France, Florian Thauvin et Kylian Mbappé sont en effet très proches en dehors des terrains. Et les deux cracks se retrouvent dans la même situation pour leur avenir.

Objectif : Ne pas prolonger

A l’OM, Florian Thauvin veut rester et refuse d’être vendu cet été. Vexé par l’attitude de ses dirigeants, il veut poursuivre son aventure marseillaise et envisage un départ libre dans un an, à la fin de son contrat. Pour cela, il refuse de prolonger son bail. Même chose pour Kylian Mbappé. Son bail court quant à lui jusqu’en 2022 mais pour obtenir un transfert à l’été 2021, sa priorité est de ne pas prolonger pour mettre la pression sur ses dirigeants et obtenir un ticket de sortie. Immergés dans des situations similaires, les deux potes pourront se donner des conseils respectifs pour atteindre leur but…