Tout proche de signer au PSG il y a un an, Allan est toujours en contact avec les dirigeants parisiens.

Son envie de rejoindre le PSG est intacte. Et Allan va sûrement avoir une deuxième chance de signer à Paris… Un an après avoir été bloqué par le président de Naples, le milieu de terrain est toujours dans le viseur parisien et des discussions seraient en cours.

Si Paris vend…

Sur les tablettes parisiennes, Allan fait partie des priorités de recrutement du PSG pour cet hiver. Pour cela, il faut que Leonardo finalise un ou deux départs, avant de ne pas perturber l’équilibre financier retrouvé depuis cet été. Paris est prêt à dégainer. Et Allan a bon espoir que ça se boucle en janvier.