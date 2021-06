Une nouvelle fois, le PSG se retrouve avec des problèmes entre son entraîneur et son responsable du recrutement. Leonardo et Pochettino ne s’entendent plus…

L’histoire se répète, au PSG. Le mariage entre l’entraîneur et le responsable du recrutement a du plomb dans l’aile. Une nouvelle fois, Leonardo connaît des différences de point de vue avec son coach et Mauricio Pochettino ne semble plus vouloir poursuivre dans ces conditions.

Pochettino cherche à partir

C’est pour cette raison que depuis une semaine, les rumeurs vont bon train au sujet d’un départ de Mauricio Pochettino. Sur les tablettes du Real Madrid, rappelé par Tottenham, l’Argentin regarde comment rebondir depuis que les dernières réunions mercato ne se sont pas bien passées avec Leonardo. Les deux hommes n’ont pas la même vision ni les mêmes pistes. Pochettino a compris que ce serait difficile de poursuivre dans de telles conditions…