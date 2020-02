La passe d’arme qui a lieu entre Manchester United et le clan Pogba en dit long sur les relations glaciales qui unissent les deux camps.

De retour à Manchester United par la plus grande des portes, Paul Pogba a des envies d’ailleurs. Courtisé par un Zinedine Zidane qui veut lui donner les clés de son équipe, l’international français souhaite quitter les Reds depuis un an. Mais pour l’heure, ses dirigeants font barrages.

Divorce consumé

Bloqué par ses dirigeants l’été dernier, Paul Pogba a de nouveau été contraint de rester cet hiver, malgré les possibilités de départ. Et pas une semaine ne se passe sans que son agent, Mino Raiola, où ses dirigeants, ne fassent des déclarations fortes. « Je n’ai pas parlé à Mino, c’est sûr, a récemment envoyé Ole-Gunnar Solksjaer, l’entraîneur de Pogba. Je ne me suis pas assis et j’ai dit à Paul de dire à son agent quoi dire, mais Paul est notre joueur et non celui de Mino ». Ambiance…