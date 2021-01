Pour Leonardo comme pour Pochettino, la priorité des priorités ne se trouve pas sur le marché des transferts mais bien dans le vestiaire du PSG.

Fraîchement nommé à la tête du PSG, Mauricio Pochettino a réclamé quelques temps d’adaptation à ses dirigeants pour prendre en main l’équipe et faire un état des lieux de son effectif. L’Argentin va ainsi statuer sur l’avenir de certains joueurs et dire qui il souhaite garder. Mais pas besoin d’attendre cette observation pour connaître la priorité de Pochettino, c’est exactement la même que celle de Leonardo.

Prolonger les stars

Pour Mauricio Pochettino et Leonardo, la priorité des priorités ne se trouve pas au Borussia Dortmund, à Liverpool ou au Barça. L’objectif n°1, c’est la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Avant de recruter, Paris veut verrouiller ses stars. Ce n’est que dans un second temps qu’il sera question de penser à recruter.