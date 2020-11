Courtisé par l’Olympique de Marseille, Nikola Maksimovic souhaite un contrat de quatre ans.

Du côté de l’Olympique de Marseille ; Pablo Longoria est déjà au travail en vue du prochain mercato estival. Le directeur sportif de l’OM vise plusieurs joueurs qui seront libres en fin de saison. C’est le cas de Nikola Maksimovic le défenseur de Naples.

Maksimovic veut joueur, et…

Maksimovic refuse de prolonger son bail avec Naples car il veut plus de temps de jeu. L’OM a de quoi le séduire. Mais financièrement, il faudra que le club olympien puisse répondre à ses exigences. Maksimovic souhaite un contrat de quatre ans et un salaire de 2,5 millions d’euros par an. Longoria est prévenu.