En discussions avec Thomas Meunier pour prolonger son contrat, le PSG semble être disposé à voir son défenseur latéral partir libre en juin.

Paris tente de prolonger Thomas Meunier depuis près d’un an. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et les représentants du défenseur belge, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Et visiblement, il ne restera pas.

Leonardo pas convaincu

En effet, plusieurs médias indiquent que Thomas Meunier ne sera pas prolongé. Paris va le laisser partir libre, quitte à faire l’impasse sur l’argent d’un possible transfert. Leonardo, qui n’est pas un fan de la première heure de Meunier, a tranché et lui indique donc la porte de sortie. Une aubaine pour le club qui va le récupérer pour zéro. Manchester United et le Borussia Dortmund seraient en pole.