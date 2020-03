Les craintes des supporters de voir l’un des grands espoirs du club filer en douce se confirme un peu plus.

La formation de l’OM n’est plus une faiblesse du club. Depuis l’émergence de Samir Nasri, les minots en capacité de percer au plus haut niveau ne sont pas rares. Il suffit de regarder l’effectif actuel avec un Boubacar Kamara étincelant en défense et un Maxime Lopez qui a connu une période faste au milieu de terrain.

Lihadji, c’est fini ?

Mais l’OM pourrait connaître un gros coup d’arrêt avec le départ de son joyau, Isaac Lihadji. En effet, le remuant ailier de la formation marseillaise (17 ans) n’a toujours pas signé pro et semble se diriger vers un autre club de Ligue 1. Il s’agit du LOSC, qui lui offrirait un pont d’or pour signer. Sale coup pour l’avenir des Marseillais, qui auraient bien eu besoin de ce renfort à moindre frais pour la saison prochaine…