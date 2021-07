Grâce à un super recrutement de Leonardo, le PSG va pouvoir s’asseoir à la table des négociations avec de solides arguments pour Mbappé.

Si certains avaient des doutes sur les compétences et capacités de Leonardo, les voilà servis ! Le Brésilien est en train de signer un mercato de très haute volée, avec des joueurs libres de tout et des recrues prometteuses. Autant d’éléments qui vont servir au PSG pour pouvoir convaincre un certain Kylian Mbappé.

Mbappé voulait du lourd

En effet, depuis plusieurs semaines, lorsqu’il évoque son avenir au PSG, Kylian Mbappé répond en parlant de la compétitivité de l’effectif pour la saison prochaine. En gros, il veut voir qui arrive avant de donner sa réponse. Avec Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et peut-être Sergio Ramos, Doha va se frotter les mains devant Mbappé. Comment refuser de poursuivre à Paris avec un tel recrutement ?