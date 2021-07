Le Real Madrid va devoir lancer une négociation qui pourrait être très compliquée au sujet de l’avenir de Gareth Bale.

L’avenir de Gareth Bale a fait couler beaucoup d’encre récemment et laissé circuler de nombreuses rumeurs. Certains imaginaient même le Gallois raccrocher les crampons à l’issue de l’Euro et prendre sa retraite. Mais Bale a calmé tout le monde et a démenti tout cela.

Il va falloir négocier

Les dirigeants du Real espéraient pourtant qu’il prendrait cette décision pour économiser son salaire. Mais il va falloir faire autrement et lancer une négociation qui pourrait être compliquée. Bale n’a plus d’avenir au Real Madrid et le club pourrait chercher à résilier son contrat.