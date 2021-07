Après un recrutement cinq étoiles, Leonardo s’attaque aux ventes du PSG. Et ça promet !

Après avoir signé trois stars libres de tout contrat – donc pour zéro euro – Leonardo s’attaque aux ventes. L’effectif parisien, comme les comptes du club, en ont besoin. Et pour cela, Paris a déjà vendu Mitchell Bakker, recruté gratuitement, pour 10 millions d’euros (Bayer Leverkusen).

Paris a besoin de sous

Dans le viseur de Leonardo pour faire entrer des sous, on retrouve Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer et Pablo Sarabio. Ces trois hommes pourraient voir leur avenir basculer cette semaine. Kurzawa est proche de Galatasaray, Kehrer plaît en Angleterre et Sarabia a les faveurs de l’Atletico, Séville et de l’Inter Milan. Le récital de Leonardo pourrait donc continuer avec plusieurs dizaines de millions d’euros de recette. Tout ce qu’il ne sait pas vraiment faire, d’habitude.