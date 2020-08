Sous contrat jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane pourrait de nouveau lier son avenir avec le Real Madrid dans les semaines à venir.

Après le départ de Zinedine Zidane et le titre de champion du monde, Raphaël Varane s’est posé beaucoup de questions. Et notamment celle de quitter le Real Madrid, qu’il a rejoint depuis maintenant 10 ans. Et sans le retour aux affaires de Zizou, Varane aurait même sûrement plié bagages.

Varane, jusqu’en 2024

Une nouvelle fois sacré champion d’Espagne, le Real Madrid envisage l’avenir plus sereinement. Et une récompense pourrait être faite pour Raphaël Varane, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2022. Chouchou de Zidane, il pourrait ajouter deux années de plus et dire oui à Madrid jusqu’en 2024. Courtisé par les grands d’Europe, le Français semble bien parti pour une carrière aussi incroyable qu’historique du côté du Real…