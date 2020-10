Pour le PSG, la priorité est de prolonger Neymar car sa décision pourrait influencer celle de son ami, Kylian Mbappé.

Leonardo concentre toute son énergie sur un dossier. Kylian Mbappé ? Non : Neymar ! Le Brésilien a compris qu’il s’agissait d’une priorité absolue pour le PSG. D’abord parce que la star auriverde est dans une super période et qu’il se sent super bien à Paris. C’est le moment idéal pour le faire signer. Mais aussi, et surtout, parce que si Neymar dit « oui », cela aura des conséquences sur… Mbappé.

Leonardo joue gros

En obtenant la signature de Neymar, et l’assurance de voir au PSG pour les prochaines saisons, Leonardo pourra se présenter devant le clan Mbappé avec de solides arguments. Paris a fait des économies salariales pour pouvoir proposer un salaire monumental à ses deux stars. Et avec Neymar pour appuyer la proposition de Paris, Mbappé aura du mal à dire non…