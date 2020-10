Le PSG devrait logiquement se montrer actif lors du mercato hivernal, mais à quels postes ?

Les dirigeants parisiens n’ont pas fait le marché des transferts qui était attendu et il faut s’attendre à des retouches dans le courant de la saison et sans doute plus précisément lors du mercato hivernal. Paris a l’habitude de bouger en janvier et cela devrait être une nouvelle fois le cas.

Un budget conséquent ?

Pour cela, les dirigeants vont attendre de voir comment se comporte l’équipe d’ici à la fin de l’année civile afin de voir quels sont les manques dans l’effectif. En toute logique, le PSG devrait pouvoir débloquer un budget conséquent afin de s’activer lors du mercato hivernal.